تموين القاهرة: توافر المخزون الاستراتيجى للسلع وسيتم الضرب بيد من حديد ضد المحتكرين

أعلن عبدالنعيم حامد، مدير مديرية تموين القاهرة ووكيل أول وزارة التموين، عن استمرار شن حملات الرقابة التموينية اليومية بنطاق المحافظة على مدار شهر رمضان، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالبهم واحتياجاتهم.

وأشار إلى أن هناك 4 حملات مركزية من مديرية التموين وحملتين من التجارة الداخلية، حيث تضم القاهرة 38 حيا، كل حى به إدارة تموينية ومفتشون يحملون صفة الضبطية القضائية.

تشغيل المخابز على فترات صباحية ومسائية للأخوة الأقباط

وقال مدير تموين القاهرة، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تم التنسيق من خلال وزارة التموين ومديرية تموين القاهرة على الاستعداد الكامل ووضع خطة تنسيقية مع شركة مخابز القاهرة الكبرى وشركات وزارة التموين الخاصة بالسلع التموينية وأيضا الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، مشيرا الى أنه تم التنسيق بين المخابز البلدية الواقعة فى كل إدارة، بحيث يتم متابعة تشغيل هذه المخابز فترات قبل الإفطار حتى يكون الخبز طازج، وأيضا عقب الإفطار فترات ما قبل السحور، حيث يتم التنسيق بين المخابز البلدية لتناوب بعض المخابز للعمل أيضا فى المناطق التى بها شركاء الوطن من الأخوة الأقباط، بحيث يتم تشغيل المخابز على فترات صباحية ومسائية.

وأضاف مدير تموين القاهرة أن أرصدة القمح والدقيق التي تورد يوميا إلى المخابز آمنة وتكفي سد جميع الاحتياجات وتقوم المديرية بتعزيز الأرصدة أولا بأول.. لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمنظومة الدقيق استخراج 87.5% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية فى محافظة القاهرة لإنتاج رغيف الخبز المدعم فهناك 2014 مخبزا بلديا سواء كان قطاعا خاصا أو قطاعا عاما بحصة إجمالية فى الشهر تصل إلى 62 ألف طن لمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى توفير احتياجات ملايين المواطنين للدقيق الفاخر الحر فى شهر رمضان لعمل الحلويات التى يشتهر بها هذا الشهر الكريم.

غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى

وأشار مدير مديرية التموين إلى وجود غرفة عمليات تتابع الموقف التموينى أولا بأول على مدار 24 ساعة يوجد بها متخصصون ومفتشون تموينيون يتلقون البلاغات والشكاوى الخاصة بالمواطنين، سواء من موقع مجلس الوزراء أو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو محافظة القاهرة أو وزارة التموين أو المواطنين العاديين، كما تم إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء.

وأكد عبدالنعيم حامد أنه يتم تنظيم الحملات بحيث تشمل العاصمة جميعها فالقاهرة مقسمة إلى 5 مناطق المنطقة الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية والقاهرة الجديدة "الشروق، بدر، 15 مايو" وتهدف تلك الحملات إلى متابعة توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية أو الخبز أو اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك الخضروات والفاكهة فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى التصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين، وخلال شهر رمضان يتم التركيز فى الحملات على المخابز وقت الذروة وأيضا بالنسبة للحوم والأسماك والدواجن وهناك حملات مشتركة بين التموين والطب البيطرى ووزارة الزراعة على كل ما يباع فى السوق ولدينا لحوم مجمدة مستوردة بكميات كافية وكذلك اللحوم السودانية.

وأوضح مدير التموين أنه يتم خلال الحملات التفتيشية تحرير العديد من المخالفات التموينية بقطاعات محافظة القاهرة الأربع بين نقص في الأوزان ومخالفة في المواصفات وبيع بأزيد من التسعيرة بالنسبة للمخابز وعدم الاحتفاظ بالفواتير وبيع سلع تموينية بالسوق السوداء ويتم التحفظ على المضبوطات من السلع وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ولفت إلى أنه لا سماح بمساس قوت المواطنين وسوف يتم الضرب بيد من حديد ضد المخالفين والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وحول كيفية التعامل مع منظومة المخالفات التى يتم رصدها، قال اللواء عبدالنعيم حامد ترد الينا العديد من الشكاوى، وعلى الفور يتم نزول المفتشين الذى يحملون صفة الضبطية القضائية إلى مكان الشكوى ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية يتم ضبط أى مخالفة وتحرير محضر وعرضه على النيابة المختصة ومصادرة السلع، وفقا لأحكام القانون ويتم يوميا تحرير ما يتعدى 180 مخالفة تموينية وأى شخص يقوم بحجب سلع عن التداول مثل السكر والأرز تتم مصادرتها وبيعها للجمهور مرة أخرى، بجانب التأكد من البيع بالسعر الذى تم تحديده بين الغرفة التجارية ووزارة التموين والمحافظة.

وبالنسبة للبدال التموينى، تقوم مديرية التموين بصرف الحصة المقررة له على البطاقة التموينية من سكر، دقيق، أرز، مكرونة وكلها سلع مدعمة، فالسكر على سبيل المثال يباع بـ١٠ جنيهات ونصف والزيت بـ25 جنيها والأرز المعبأ بـ١٠ جنيهات ونصف وكلها سلع متواجدة ومتوفرة لكل من يحمل بطاقة تموينية من خلال مشروع جمعيتى أو مجمعات النيل أو الأهرام المنتشرة بربوع المحافظ.

وأشار إلى هناك رقابة صارمة على البدال التموينى وفى حالة ضبطه بمخالفة مثل تجميع سلع أو عدم امتناع عن صرف سلع أو البيع بسعر أزيد من المقرر يتم حرمانه فورا والتعرض للإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بالمحال الصغيرة والسوبر ماركت القريبة من المنازل، نوه اللواء عبدالنعيم حامد، بأنه فى حال ورود شكوى يتم نزول حملة من التجارة الداخلية تقوم بفحص الفواتير وصلاحية السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار.

وحول منافذ "أهلا رمضان" والمواطن أولا، أعلن مدير مديرية التموين أنه تم حتى الآن بتوجيهات رئاسية ومن وزير التموين والمحافظ إقامة 124 معرضا فى القاهرة قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة وهناك متابعة يومية لها، خاصة مع ما تشهده من إقبال كبير من المواطنين، فكل السلع الاستراتيجية لها وفرة كاملة في الأسواق، وفي سلوك خاطئ من بعض المواطنين أنه يحصل على كميات بزيادة ولكن السلع متوافرة، لذلك تتم متابعة مستوى الأسعار أولا بأول والتأكد من عرض الأسعار على السلع داخل المنافذ، وأيضا التأكد من توافر السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تقوم المديرية على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.