الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط المتهمين بالتشاجر فى القاهرة بسبب خلافات مالية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" مصاب برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من "طرف أول: المصاب" "طرف ثان: أحد الأشخاص ونجل شقيقته - مقيمان بدائرة القسم" وبحوزتهما "فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- قطعة سلاح أبيض" لوجود خلافات مالية بينهم وقام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول "المصاب" بالضرب باستخدام سلاح ناري "فرد الخرطوش" محدثين إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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