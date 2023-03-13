الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ترك جثته فى المنزل 7 أيام.. تفاصيل قتل شاب والده بالمرج

جريدة الدستور

شهدت منطقة المرج واقعة قتل مأساوية، عندما أنهى شاب حياة والده بالمرج بتهشيم رأسه بآلة حادة، وترك جثته في المنزل لمدة 7 أيام فأصابها التعفن الرمي، حتى عثر عليها الأهالي، وجرى نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، ثم صرحت بالدفن.

 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة المرج، ببلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين العثور على جثة مسن "السيد كمال"، 65 سنة، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين وجود تهشم في الرأس وآثار دماء حول جثة المجني عليه، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

 

تم تحرير محضر باللازم وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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