الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب داخل منزله فى الوايلى

جريدة الدستور

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليها داخل منزله في منطقة الوايلي، وجري نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لمعرفة وبيان سبب الوفاة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة الوايلي من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة بادعاء تسمم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة شاب يدعى «بكري. ع. ب» مواليد 1999، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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