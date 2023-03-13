مصرع سيدة وإصابة شخصين صدمتهم سيارة فى مدينة 6 أكتوبر

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران بعدما صدمتهم سيارة بالطريق نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المتوفاة والمصابين إلى المستشفى، والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين وفاة سيدة ونقلت للمشرحة وإصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.