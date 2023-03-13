الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة وإصابة ٤ آخرين فى حريق شقة بفيصل

جريدة الدستور

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون بالاختناق إثر حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل وتم نقلهم إلى المستشفى، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الى أقوال شهود العيان حول الواقعة، فيما سيتم الاستماع لأقوال المصابين لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان وتبين من خلال المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة ونتج عنها وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين ونقلوا إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

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