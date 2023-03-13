ذعر بين الجماهير بشأن إصابة ياسين بونو.. وإشبيلية يكشف تفاصيل حالته

أثار النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، الذعر في نفوس جماهير النادي الإسباني، بعد إصابته بإغماء خلال مشاركته في مباراة ألميريا، ونقله إلى المستشفى.

وتعرّض ياسين بونو لإصابة قوية، بعدما اصطدم باللاعب سرديان بابيتش، مدافع ألميريا، في كرة ثابتة، ليسقط مصابًا ويخرج من أرض الملعب محمولًا على نقالة في الدقيقة 37 من زمن اللقاء، وتم نقله إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية، ليحل محله الحارس ماركو ديميتروفيتش.

إشبيلية يكشف آخر تطورات إصابة ياسين بونو أمام ألميريا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن ياسين بونو غادر المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، على أن يستكمل علاجه في المنزل لحين تماثله للشفاء.

وهو ما أفاد به نادي إشبيلية، في بيانه الرسمي، أن ياسين بونو خرج من المستشفى بعدما أكد الأطباء أن الفحوصات الطبية أظهرت عدم وجود أي مضاعفات.

وأضاف بيان النادي الإسباني أن بونو تعرّض لإغماء خفيف خلال المباراة، بعد اصطدامه باللاعب سرديان بابيتش، مدافع ألميريا.

إصابة ياسين بونو

وكان إشبيلية قد حقق فوزًا ثمينًا على ألميريا بنتيجة 2- 1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتواجد فريق إشبيلية حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، خلف جيرونا صاحب المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

إصابة ياسين بونو قبل إعلان قائمة المغرب لمواجهة البرازيل وبيرو الوديتين

وتأتي إصابة ياسين بونو، قبل استعداد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، لإعلان قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة منتخبي البرازيل وبيرو الوديتين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب المغرب مواجهتين وديتين أمام البرازيل وبيرو، في نهاية شهر مارس الجاري، خلال فترة التوقف الدولي.

يذكر أن ياسين بونو قد تألق بشكل كبير رفقة منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وساهم ياسين بونو في قيادة منتخب المغرب نحو احتلال المركز الرابع في بطولة مونديال 2022، بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا.