شارع النبي دانيال.. 11 معلومة عن أقدم وأعرق معالم الإسكندرية (فيديو)

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس، شارة البدء لإعادة تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال بطول 730 مترًا، باعتباره من أقدم وأهم شوارع المحافظة بتكلفة تقدر بـ103 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

“الدستور” ترصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن شارع النبي دانيال بعروس المتوسط:

- يعد أقدم وأعرق الشوارع في عروس البحر الأبيض المتوسط.

- يمتد من محطة الرمل حتي محطة مصر ويتقاطع مع شارع فؤاد،

- تاريخ الشارع إلى عام 331 قبل الميلاد

- يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد،

- متفرع من اهم واقدم شوارع الاسكندرية شارع فؤاد.

- سمى شارع النبى دانيال بهذا الاسم، نسبة إلى أحد أنبياء بنى إسرائيل.

- شارع النبي دانيال مجمع للأديان السماوية الثلاثة - يضم الكنيسة المرقسية وهي أقدم كنيسة في أفريقيا

- معبد إلياهو وهو أقدم المعابد اليهودية التي شيدت في الإسكندرية

- مسجد النبي دانيال، وهو تجمع لايتكرر عبر التاريخ.

- يحوي شارع النبي دانيال مباني اهم المؤسسات الحيوية منها جريدة الاهرام والمركز الثقافي الفرنسي

- يعد النبي دانيال بمثابة مكتبة مفتوحة حيث تستطيع ان تجمع فيه اي اصدار مطبوع من كتب تثقيفية او تعليمية او غيرها مابين القديم وحديث النشر بأسعار تنافسية.

محافظ الاسكندرية: التطوير سيحافظ على الاهمية التراثية لاقدم شوارع المدينة

قال محافظ الاسكندرية ان الغرض من أعمال التطوير هو ترميم ودهان جميع المباني الموجودة في الشارع مع الالتزام بكود اللون الأصلي للمباني التراثية وترميم ما هو بحاجة إلى ترميم للحفاظ عليها حيث يوجد نحو 15 مبني تراثي بالشارع.

وأكد الشريف أن هناك مخطط ورؤية استراتيجية لتطوير ورفع كفاءة جميع المواقع الأثرية والتراثية في الإسكندرية للحفاظ عليها وعودتها إلى سابق عهدها وخاصة أن التغيرات المناخية قد أثرت عليها

واوضح أن المكتبات المتواجدة في الشارع ستلقى اهتماما والالتزام بشكل موحد للحفاظ على المظهر الحضاري والتراثي للشارع مع الحرص على لون المباني التراثية، لاعادة رونق الشارع لسابق تاريخة.

تطوير متكامل: النبي دانيال يكمل خطة تطوير شارع فؤاد

لتكتمل اعمال تطوير شارع النبي دانيال بشارع فؤاد والذي اطلقت اشاره بدء تطويره في مايو 2022 لرفع كفاءته وتوحيد أشكال و الوان واجهات العقارات و اللافتات الإعلانية وأشكال الإضاءة و كافة النواحي الجمالية بالشارع، بما يتسق مع النسق الحضاري و المعماري لشارع فؤاد و لما يمثله مكانة حضارة عريقة.

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