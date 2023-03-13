الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة مقدمي الرعاية الصحية توقع بروتوكول تعاون مع شركة إيسوس لتطوير القطاع الصحي

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

وقعت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، بروتوكول تعاون مع شركة إيسوس للاستشارات وإدارة الرعاية الصحية يهدف إلى تنمية قدرات المنتسبين للغرفة في كافة المجالات الصحية وخلق تعاون مشترك بين القطاعات المختلفة، بدون أن تتحمل الغرفة أي التزامات مالية، وفقا لتصريحات الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة.

ووقع البروتوكول الدكتور  علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة، والدكتور عمرو عبدالهادي صابر رئيس شركة أيسوس، وحضر التوقيع كل من الدكتور هاني شريف حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد ماضي أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة والأستاذة أمل حسن مدير عام الغرفة.


وقال الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية، إن هذا البرتوكول هدفه زيادة نشر الوعي الصحي ومنظومة التأمين الصحي، والتدريب على معايير الاعتماد للدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.


وأضاف أنه بعد تشكيل المجلس الصحي المصري، وضرورة إعادة التراخيص واعتماد الشهادات المهنية، لا بد أن يكون هناك تعريف باختصاص المجلس الصحي المصري ومهامه ومستقبل العاملين بالقطاع الصحي واستفادتهم من البرامج المختلفة التي تقدمها الغرفة، فهذا البروتوكول سيتيح عقد الندوات وورش العمل التوضيحية والشرح لمنتسبي غرفة الرعاية الصحية.

ويتيح البرتوكول أيضا تقديم الدعم الفني والاستراتيجي للمنتسبين للغرفة على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة لعقد وإقامة ورش العمل والتدريب، وحملات التوعية والتثقيف للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاعتماد والجودة، وكذلك تقديم البيانات والمعلومات المتاحة، والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الرعاية الصحية.
 

غرفة مقدمي الرعاية الصحية توقع بروتوكول تعاون مع شركة إيسوس لتطوير القطاع الصحي
اتحاد الصناعات الاعتماد والجودة التوعية والتثقيف الدعم الفني الاعتماد والرقابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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