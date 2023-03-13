الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«بداية جديدة».. «مكافحة الإدمان»: لدينا برامج لتدريب المتعافين على الحرف والعمل (فيديو)

مكافحة الإدمان
مكافحة الإدمان

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخدمات التي يقدمها الصندوق لا تقتصر على العلاج فقط، لكن هناك برامج لتدريب المتعافين على الحرف والعمل وإطلاق مبادرة "بداية جديدة".

 

وأشار وهبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الاثنين، إلى أن الصندوق قام بتدريب نحو 12 ألف متعافي في الفترة السابقة على حرف يدوية يحتاجها سوق العمل في إطار إعادة دمج المتعافين في المجتمع، ويقوم الصندوق بالعمل على المبادرات الخاصة بإتاحة قروض للمتعافين على إنشاء مشروعات صغيرة لهم.

 

الصندوق يقدم الخدمات العلاجية مجانا

 

وأوضح المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يقدم الخدمات العلاجية مجانا من خلال 28 مركزا علاجيا، ويستهدف افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام منهم مركزين في قرى حياة كريمة، وكلها تم إنشائها بسواعد المتعافين والأثاث أيضا الموجود بها، من خلال مبادرة "بإيدينا". 

 

وأضاف المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم الانتهاء من مركز بمنطقة إمبابة وجاري الإعداد لافتتاحه، حيث إنه يتميز بوجود قسم خاص بعلاج ذوي الهمم، ونستهدف طيلة الوقت توعية الشباب بمخاطر الإدمان، في ظل اهتمام القيادة السياسية، وطورنا المراكز بعد ما كانت 7 مراكز علاجية في المحافظات.

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