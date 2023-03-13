اليوم.. اجتماع مهم بـ«التعليم» لدراسة مدى نجاح مجموعات الدعم في المدارس

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعا هاما مع الموجهين الماليين والإداريين بكافة المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وبمشاركة مندوبي وزارة المالية بتلك المديريات والإدارات التعليمية، بعد ظهر اليوم، عبر الفيديو كونفرانس.

وسيشمل الاجتماع، رد وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، على استفسار ما هي الآليات والخطوات التي انتهت منها الوزارة لتنفيذ مجموعات الدعم بالمدارس على مستوى المحافظات، ومدى نجاحها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

يأتي ذلك بحضور القائمين على إدارة اللقاء والرد على الاستفسارات:

1- مراقب مالي وزارة التربية والتعليم.

2- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

3- عضو اللجنة من وزارة المالية.

4- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.