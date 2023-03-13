الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. اجتماع مهم بـ«التعليم» لدراسة مدى نجاح مجموعات الدعم في المدارس

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعا هاما مع الموجهين الماليين والإداريين بكافة المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وبمشاركة مندوبي وزارة المالية بتلك المديريات والإدارات التعليمية، بعد ظهر اليوم، عبر الفيديو كونفرانس.

وسيشمل الاجتماع، رد وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، على استفسار ما هي الآليات والخطوات التي انتهت منها الوزارة لتنفيذ مجموعات الدعم بالمدارس على مستوى المحافظات، ومدى نجاحها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

يأتي  ذلك بحضور القائمين على إدارة اللقاء والرد على الاستفسارات:

1- مراقب مالي وزارة التربية والتعليم.

2- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

3- عضو اللجنة من وزارة المالية.

4- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات التنفيذية الإدارات التعليمية استراتيجية الدروس الخصوصية المعرفة والمهارات المحافظات المختلفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

«الداخلية» تضبط المتهمين بالتشاجر فى القاهرة بسبب خلافات مالية

رمضان 2023.. القائمة الكاملة لبوسترات مسلسل الكتيبة 101

حاولوا سرقة صاحب محل هواتف.. القبض على عصابة النصب الإلكترونى فى القاهرة

تحرير 55 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

الرئيس السيسى وجّه بها.. خطة تطوير منطقة السكر والليمون

بنسبة ارتفاع 170.5%.. قناة السويس تُحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها مطلع 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟