«القاهرة الإخبارية» تعرض أبرز فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم القصير والتسجيلي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا عن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي والقصير.

وقال التقرير، إن فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي والقصير تنطلق غدا، بالإضافة إلى مشاركة 120 فيلما ما بين التسجيلي والطويل والقصير والروائي القصير وأيضا التحريك.

وأظهرت الدورة الـ16 مشاركة عربية ومنها مصر ولبنان والأردن والمغرب، كما يشارك 4 أفلام في قسم “البورتريه ”وترميم فيلم لداوود عبد السيد، و8 أفلام تشارك من ألمانيا كضيف الشرف للمهرجان.

ويشارك 15 فيلما بمسابقة الطلبة و24 فيلما بمسابقة الفيلم التسجيلي و16 للروائي.