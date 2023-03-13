أمطار غزيرة ورعد.. «صرف الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ استعدادا لنوة الحسوم

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن رفع درجات الاستعداد والطوارئ ونشر السيارات و البدلات اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين 13 مارس، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار بدءً من اليوم، وذلك بالتزامن مع موعد نوة الحسوم.



وأوضحت «صرف الإسكندرية»، في بيان لها، من المتوقع أن تشهد محافظة الأسكندرية مساء الإثنين 13 مارس أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وأكدت على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع و توقف الإجازات و بدل الراحات ذلك لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وكان قد أكد للواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن 152سيارة ومعدة يتم نشرها بجميع مناطق المحافظة وخاصة المناطق الساخنة فور إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع أي تجمعات لمياه تسسبب بها الأمطار فورًا، مؤكدًا على استقبال جميع بلاغات المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

وتتزامن التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها الإسكندرية والسواحل الشمالية مع موعد نوة الحسوم والتي تأتي في نهاية النصف الأول من شهر مارس.



نوة الحسوم

-من أشد النوات التي تضرب الإسكندرية.

-هطول أمطار رعدية غزيرة.

-رياح جنوبية غربية.

-انخفاض فى درجات الحرارة.

-تستمر لمدة 7 أيام.



ومع استقبال الإسكندرية نوة الحسوم، تبقى على موعد مع آخر نوتين تودع بهما المدينة الساحلية فضل الشتاء وهما نوة الشمس الكبيرة ونوة عوة.

وتأتي «نوة الشمس الكبيرة» على الإسكندرية فى النصف الثاني من شهر مارس، وسبب تسميتها بهذا الاسم ان تزداد خلالها سطوع الشمس، وتتسم بهبوب رياح شرقية، هطول أمطار، وبرودة الطقس، وتستمر لمدة يومين.

أما «نوة العوة» فهي آخر نوات الشتاء، موعدها نهاية شهر مارس، تتسبب في هطول أمطار غزيرة، هبوب رياح شديدة، كما تتسبب في ارتفاع أمواج البحر وإغلاق حركة الملاحة، وتستمر لمدة 6أيام.