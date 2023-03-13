رئيسة بيرو تسلم 40 طنا من المساعدات الإنسانية لمتضررى الأمطار الغزيرة فى الشمال

سلمت رئيسة بيرو دينا بولوارت، 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة بيورا؛ لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين جراء الأمطار الغزيرة فى شمال بيرو.



جاء ذلك في إطار استجابة حكومة بيرو العاجل لحالة الطوارئ المرتبطة بالأمطار الغزيرة في الشمال، بحسب وكالة أنباء بيرو الرسمية.



وأعلنت رئيسة بيرو أنه كسياسة حكومية، يجري العمل على تزويد كل بلدية بـ "حزمة من المعدات على مستوى البلاد حتى تتمكن من مواجهة هذه الأزمة التي نشأت بسبب الظواهر الطبيعية".