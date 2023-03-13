الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة بيرو تسلم 40 طنا من المساعدات الإنسانية لمتضررى الأمطار الغزيرة فى الشمال

رئيسة بيرو
رئيسة بيرو

سلمت رئيسة بيرو دينا بولوارت، 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة بيورا؛ لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين جراء الأمطار الغزيرة فى شمال بيرو.


جاء ذلك في إطار استجابة حكومة بيرو العاجل لحالة الطوارئ المرتبطة بالأمطار الغزيرة في الشمال، بحسب وكالة أنباء بيرو الرسمية.


وأعلنت رئيسة بيرو أنه كسياسة حكومية، يجري العمل على تزويد كل بلدية بـ "حزمة من المعدات على مستوى البلاد حتى تتمكن من مواجهة هذه الأزمة التي نشأت بسبب الظواهر الطبيعية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

نقيب المهندسين: قرارات الجمعية العمومية واضحة ونهائية وغير قابلة للمساومة

ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم لـ15 شخصًا

الشئون المعنوية.. حائط الصد الإعلامي للمساهمة في تحقيق الأمن القومي المصري

رئيسة بيرو تسلم 40 طنا من المساعدات الإنسانية لمتضررى الأمطار الغزيرة فى الشمال

ميكروباص سحله نص كيلو.. مأساة طفل أثناء عودته من حفل تخرج شقيقه

مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق مطروح ـ السلوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟