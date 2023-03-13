الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تتسلم 14 سيارة إسعاف مدرعة من لوكسمبورج

سيارة إسعاف بأوكرانيا
سيارة إسعاف بأوكرانيا

 قدمت لوكسمبورج دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، تشمل 14 سيارة إسعاف مدرعة، وصرحت سفارة أوكرانيا فى بلجيكا ولوكسمبورج - فى بيان نقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية تتجه إلى أوكرانيا من لوكسمبورج، وهي عبارة عن 14 سيارة إسعاف مدرعة من إنتاج شركة فينارى البريطانية، وسيتم إرسال السيارات إلى خط المواجهة فى المستقبل القريب".


وذكرت السفارة أن هذه الخطوة هى جزء من مبادرة الجالية الأوكرانية فى لوكسمبورج "أوكرانيا تدعو"، وهدفها هو جمع 10 ملايين يورو لشراء 112 سيارة إسعاف وإطفاء.

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