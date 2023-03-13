الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تبون: الجزائر تستضيف اجتماعا لدول حركة عدم الانحياز الصيف المقبل

الرئيس الجزائرى عبدالمجيد
الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون

أعلن الرئيس الجزائرى، عبدالمجيد تبون، استضافة بلاده لاجتماع مصغر لدول حركة عدم الانحياز الصيف المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده الرئيس تبون مع الرئيس الأوغندى، يورى موسيفينى، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وأوضح الرئيس الجزائري أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الأوغندي سمحت باستعراض "العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك"، لاسيما فيما يتعلق بتنسيق المواقف لنصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل وفد من رجال الأعمال الجزائريين يضم 150 مستثمرا للذهاب إلى أوغندا من أجل بحث فرص الشراكة مع نظرائهم الأوغنديين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوغندي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ السبت وتستمر لمدة يومين.

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