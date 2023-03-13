الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدير الكرة فى إنبى: 30 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز على الزمالك

إنبي
إنبي

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن تامر مصطفى المدير الفني قام بالاستعداد لمواجهة الزمالك منذ ٤ أيام و تمكن من فرض أسلوب اللعب وتحقيق الفوز.

 

وأوضح إسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمه مجدي عبد الغني أن سياسة نادى إنبى حاليا الاعتماد على أبناء النادى الناشئين ولكن المكافآت تصل إلى 40 و 50 ألف.

 

وأشار مدير الكرة بنادى إنبي إلى أن مكافأة الفوز على الزمالك 30 ألف جنية لكل لاعب عقب الحديث مع أيمن الشريعي رئيس النادي.

 

واختتم إسماعيل حديثه عن هبوط مستوى الكرة المصرية الفترة الأخير قائلا " حزين على هذه الصورة وعشت يوم وحش أمبارح والله بعد مباراة الأهلي".

انبى الزمالك مباراة الزمالك وإنبي الدورى المصرى

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