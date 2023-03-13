أستاذ تخطيط يكشف أهمية تطوير القاهرة التاريخية ودورها الثقافى

قال سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن القاهرة التاريخية كان فيها مجموعة من المشاكل والأهداف التي يجب أن تنفذ لتكون عاصمة الثقافة والحضارة، بالإضافة لدورها مع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان لابد من تطوير القاهرة التاريخية والتي تدهورت على مدار الزمن، واختلطت بها العشوائيات وكانت البداية بتطوير مدينة "الفسطاط"، وبعض المناطق القريبة منها، وإزالة بعض المناطق العشوائية وإنشاء مناطق حضارية.

وتابع أن القاهرة التاريخية يحدث فيها تطورات جزئية مع بعض الشوارع التي من الممكن أن تكون مسارات تاريخية مثل سور مجري العيون، مؤكدًا أنه لابد أن يكون الاستشاريين العاملين بالمشروع على علم تام بالطابع التاريخي والعمراني لهذه المناطق ومن يقوم بها كلهم من المصريين.