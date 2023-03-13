البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام رمضان

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، موعد بدء شهر رمضان٫ لافتا إلى أن أول يوم رمضان سيكون الخميس 23 مارس.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم”: “الحسابات الفلكية لموعد بدء ونهاية شهر رمضان الكريم جرت بشكل في غاية الدقة”.

وأضاف: “الحسابات الفلكية أصبحت أدق ما يمكن.. وهناك الكثير من الظواهر الفلكية التي أعلن عنها المعهد ووقعت في نفس الوقت الذي تم إعلانه”.

وأشار إلى أنه في بعض الفترات كان يتم الارتكان إلى الحسابات الفلكية، لتعذر تحري الهلال بالطريقة الشرعية نتيجة شبورة مائية أو تلوث أو غير ذلك من الأسباب التي قد تعيق الرؤية٫ موضحا: "الرؤية قد تكون بالعين المُجردة أو من خلال العلم”.