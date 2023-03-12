«حماة الوطن» يكشف تفاصيل افتتاح مركز «أمل» لدعم وخدمة الأسر في الفيوم

كشف اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس النواب، تفاصيل افتتاح مركز أمل لخدمة الأسرة فى محافظة الفيوم، مضيفا أننا نقدم خدمات تشغيل وتوظيف للأسر بالكامل، فضلا عن تقديم مشروعات صغيرة للمرأة لتعول أسرتها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء DMC المذاع على قناة DMC: "مركز الفيوم به فصول تخاطب بالتعاون مع وزارة التضامن لمساعدة الأطفال في التواصل.. ويوجد بالمركز فصول محو أمية.. وفصول تدريب وذلك تحت مظلة مؤسسة حياة كريمة.. ويعتبر هذا المركز رقم 16 من أصل 100 مركز مستهدف على مستوى الجمهورية.

من جابنها، قالت النائبة ميرال الهريدى أمين التعليم بحزب حماة الوطن وعضو مجلس النواب، إن الحزب ينهج نهج بناة الإنسان ضمن مبادرة الرئيس السيسي، ويعمل الحزب على محو الأمية فى جميع المحافظات، مضيفة أن الحزب يهتم جدًا بالتعليم الفني والحرفي التي تحتاجها الجمهورية في النمو الاقتصادي والمجتمعي.

وأردفت أن تأهيل الشباب فى المهن لتوفير فرصة عمل لهم بالمجتمع، ونعمل على تأهيل مهارات الشباب في مهن أخرى، للمحاولة من تقليل البطالة.