التصريح بدفن جثة طفلة صدمتها سيارة مسرعة بالبدرشين

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بعدما صدمتها سيارة مسرعة بقرية منشية دهشور، مركز البدرشين.

وأمرت النيابة بحجز قائد السيارة 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول اتهامه بارتكاب الحادث، واستدعاء أسرة الفتاة لسؤالهم حول الواقعة.

الواقعة بدأت بتلقي غرفة عمليات النجدة إشارة من بعض الأهالي يؤكدوا وقوع حادث مروري ووجود متوفاة بقرية منشية دهشور مركز البدرشين وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وقد تبين من خلال التحريات التي أجريت أن سيارة كانت قادمة بسرعة وصدمت الطفلة، ما أسفر عن وفاتها وتم التحفظ على السيارة وقائدها ونقل الجثة إلى مستشفى البدرشين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.