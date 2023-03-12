الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التعليم» تستجيب وتلحق طفلاً موهوبًا بمدرسة للتعليم المجتمعي

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

استجاب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها “مساء DMC” المذاع على قناة DMC لتقرير عرضته عن الطفل حازم  صبحى لديه موهبة في الرسم، ووجه بإلحاقه بمدرسة للتعليم. 

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إن وزير التربية والتعليم استجاب لـ"مساء dmc" ووجه بإلحاق الطفل حازم بإحدى مدارس التعليم المجتمعي، مضيفة أن الطفل لديه موهبة فى الرسم ومن اسرة بسيطة وغير متعلم بسبب الحياة الصعبة".

وتابعت أن الطفل طالب بالتحاقه في التعليم لأنها أمنيته، ووزير التربية والتعليم استجاب لمناشدة الطفل حازم، وبالفعل هناك تواصل مع والدة بالإدارة التعليمية بالخليفة لإلحاقه بتعليم مجتمعي، مقدمة الشكر لوزير التربية والتعليم على الاستجابة للطفل حازم.

وعرضت الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دي إم سي المذاع على قناة دي إم سي تقريرًا مفصلًا عن الطفل حازم صبحي يبلغ من العمر 13 عامًا لديه موهبة في الرسم، وتم اكتشاف موهبته في منطقة الإمام الشافعي بالقاهرة.

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