وزير العدل يوجه قيادات الشهر العقاري بزيادة الخدمات المميزة للمواطنين

شهدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الأحد، زيارة مفاجأة من المستشار عمر مروان وزير العدل وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، لمتابعة العملية انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التي جرت صباح اليوم بديوان عام المصلحة.

شارك في الزيارة المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم حيث استقبلهم، د.جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسناء محمود الأمين العام للمصلحة.

وتفقد الوزيرين فور وصولهما العملية الانتخابية ولجان الاقتراع وأشادا بالجهد والتنظيم من قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

على هامش الزيارة، اجتمع المستشار عمر مروان برئيس وقيادات المصلحة حيث ووجه بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة تقديم الخدمات المميزة للمواطنين المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما تحدث المستشار عمر مروان في الأمور وأدق التفاصيل الادارية والفنية ثم تفقد الديوان العام والتجديدات والتطوير الذي تم به.

كما قام على هامش الزيارة المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري وبصحبته د.جمال يقوت وقيادات المصلحة بالزيارة الميدانية داخل كل إدارة من إدارات المصلحة وتحدث مع العاملين واستمع إليهم، كما تفقد مكتب جنوب القاهرة والذى أشاد بما تم من تطوير وميكنة المكتب والحفظ بمكتب جنوب القاهرة.

كما أشاد مساعد وزير العدل بالأمين المساعد بمكتب جنوب القاهرة حنان أحمد العزب ووجه لها الشكر وجميع العاملين على هذا الجهد المبذول.

في نهاية الزيارة، أعرب الدكتور جمال يقوت رئيس القطاع عن امتنانه وسعادته وجميع العاملين بهذه الزيارة والتي تعد دفعة قوية لجميع العاملين.