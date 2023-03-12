الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل يوجه قيادات الشهر العقاري بزيادة الخدمات المميزة للمواطنين

وزير العدل
وزير العدل

شهدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الأحد، زيارة مفاجأة من المستشار عمر مروان وزير العدل وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، لمتابعة العملية انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق  التي جرت صباح اليوم بديوان عام المصلحة. 

شارك في الزيارة المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم حيث استقبلهم، د.جمال يقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسناء محمود الأمين العام للمصلحة. 

وتفقد الوزيرين فور وصولهما العملية الانتخابية ولجان الاقتراع وأشادا بالجهد والتنظيم من قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

على هامش الزيارة، اجتمع المستشار عمر مروان برئيس وقيادات المصلحة حيث ووجه بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة تقديم الخدمات المميزة للمواطنين المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما تحدث المستشار عمر مروان في الأمور وأدق التفاصيل الادارية والفنية ثم تفقد الديوان العام والتجديدات والتطوير الذي تم به.

كما قام على هامش الزيارة المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري وبصحبته د.جمال يقوت وقيادات المصلحة بالزيارة الميدانية داخل كل إدارة من إدارات المصلحة وتحدث مع العاملين واستمع إليهم، كما تفقد مكتب جنوب القاهرة والذى أشاد بما تم من تطوير وميكنة المكتب والحفظ بمكتب جنوب القاهرة. 

 كما أشاد مساعد وزير العدل بالأمين المساعد بمكتب جنوب القاهرة حنان أحمد العزب  ووجه لها الشكر وجميع العاملين على هذا الجهد المبذول.

في نهاية الزيارة، أعرب الدكتور جمال يقوت رئيس القطاع عن امتنانه وسعادته وجميع العاملين بهذه الزيارة والتي تعد دفعة قوية لجميع العاملين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم لـ15 شخصًا

ميكروباص سحله نص كيلو.. مأساة طفل أثناء عودته من حفل تخرج شقيقه

مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق مطروح ـ السلوم

وزير العدل يوجه قيادات الشهر العقاري بزيادة الخدمات المميزة للمواطنين

3 قرارات للنيابة في مصرع عامل خلال مشاجرة ببولاق الدكرور

خبير تربوي يكشف مزايا وإيجابيات التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟