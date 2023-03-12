الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الري: مصر تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

 قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة قامت بمشروعات في مجال المياه بصورة لم تحدث من قبل،  وهذا يرجع إلى أن تعداد سكان الدولة المصرية في زيادة، مع ثبات حصة مصر من المياه. 

وتابع "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد،  أن هناك زيادة في استهلاك المياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة بصورة زائدة عن الأعوام السابقة، وهذا يضغط على موارد مصر المائية، مشيرًا إلى أن المواطن عليه أن يعمل مع الحكومة في احترام المياه، وترشيد استهلاكه من المياه.

ولفت إلى أن وزارة الموارد المياه تتعاون معه المساجد والكنائس والمدارس والجامعات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه، مشيرًا إلى أن مصر تعيد استخدام المياه بقيمة تصل لـ20 مليار متر مكعب سنويًا، وهذا  الرقم كبير للغاية. 

وتابع أن المياه في الترع المصرية تتحرك في دوائر مغلقة أكثر من مرة، وهذا النظام يمكن وزارة الموارد المائية من تدوير المياه أكثر من مرة لتغطية الاستهلاك، مشيرًا إلى ان هناك الكثير من الدول تستفيد من تجربة مصر في تدوير المياه.

وأشارت إلى أن الجفاف الذي يسود أوروبا الفترة الأخيرة جهل الدول الأوروبية تفكر في اعادة تدمير المياه، وهذا يعطي مصر ميزة نسبية في الخبرات المتراكمة في هذا المجال.

مواد متعلقة

«التنمية الحضرية»: انتهاء المرحلة الأولى من تطوير حدائق الفسطاط يونيو المقبل

«إكسترا نيوز»: إقبال على شراء السلع من معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظات

«صندوق التنمية الحضرية»: مصر حاليًا مناخ خصب لاستقطاب الاستثمار الخارجى

بنك الطعام: نحضر لفعاليات ومبادرات كثيرة فى شهر رمضان

«حماة الوطن»: نقدم خدمات اجتماعية للمرأة وذوى الاحتياجات لتوفير حياة كريمة

كاتب صحفى: معارض «أهلًا رمضان» تراعى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين

استشارى مناعة: تطوير المستشفيات عزز خطة الدولة للتنمية المستدامة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. منفذ جديد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى جامعة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

كوميديا المزاريطة.. ضحك ومغامرات مبهجة ورسائل اجتماعية فى «الكبير أوى 7»

ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم لـ15 شخصًا

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدمياط

مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق مطروح ـ السلوم

فُقدان 30 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

افتتاح معرض «استمتع بالتراث: جسر رقمي بين مصر وإيطاليا» بمكتبة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟