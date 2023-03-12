وزير الري: مصر تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة قامت بمشروعات في مجال المياه بصورة لم تحدث من قبل، وهذا يرجع إلى أن تعداد سكان الدولة المصرية في زيادة، مع ثبات حصة مصر من المياه.

وتابع "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك زيادة في استهلاك المياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة بصورة زائدة عن الأعوام السابقة، وهذا يضغط على موارد مصر المائية، مشيرًا إلى أن المواطن عليه أن يعمل مع الحكومة في احترام المياه، وترشيد استهلاكه من المياه.

ولفت إلى أن وزارة الموارد المياه تتعاون معه المساجد والكنائس والمدارس والجامعات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه، مشيرًا إلى أن مصر تعيد استخدام المياه بقيمة تصل لـ20 مليار متر مكعب سنويًا، وهذا الرقم كبير للغاية.

وتابع أن المياه في الترع المصرية تتحرك في دوائر مغلقة أكثر من مرة، وهذا النظام يمكن وزارة الموارد المائية من تدوير المياه أكثر من مرة لتغطية الاستهلاك، مشيرًا إلى ان هناك الكثير من الدول تستفيد من تجربة مصر في تدوير المياه.

وأشارت إلى أن الجفاف الذي يسود أوروبا الفترة الأخيرة جهل الدول الأوروبية تفكر في اعادة تدمير المياه، وهذا يعطي مصر ميزة نسبية في الخبرات المتراكمة في هذا المجال.