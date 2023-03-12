ميكروباص سحله نص كيلو.. مأساة طفل أثناء عودته من حفل تخرج شقيقه

تصدر اسم الطالب يوسف حسين مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية مارس الجاري عقب دهس سائق ميكروباص له بمنطقة الرماية بالهرم حيث تعيش أسرة الطالب مأساة بعد مشاهدة فيديو رصدته كاميرا مراقبة لسحل جسد للمجني عليه لمسافة قاربت على نص كيلو (500 متر).

وأجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها حول الحادث والتي انتهت إلى أن المجني عليه كان عائدا مع شقيقه من حفل تخرج الأخير من كلية طب الاسنان وأن المتهم كان يقود بسرعة جنونية، فاطاح بالطالب وسحله أسفل العجلات وبعد الحادث حاول الهرب إلى الشوارع الجانبية، إلا أن كاميرات المراقبة رصدت تحركاته وتم القبض عليه بعد ساعات قليلة من الحادث وبإجراء التحليل تبين أنه كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.

وقررت نيابة الهرم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومن المتوقع إحالته إلى المحاكمة العاجلة خلال أيام.

وناشد عدد من أهالي المجني عليه عبر صفحات فيسبوك فور وقوع الحادث تقدم من شاهد الحادث الى النيابة للإدلاء بشهادته وتضمن المنشور: “من فضلكم لو أي حد يقدر يساعدنا في حادثة حصلت في محافظة الجيزة يوم الجمعة ٤ مارس الساعة حوالي ٢ ونص بليل كان فيه ميكروباص ماشي بسرعة راجع من الحصري رايح المريوطية في الملف اللي في الرماية قدام تصليحات فندق الميريديان خبط شاب اسمه (يوسف) والولد اتشد تحت الميكروباص و السواق المجرم فضل ماشي بيه حوالي ٢ كيلو وهو تحت العربية لحد ما الولد فلت من تحت العربية عند ناصية شارع سيد مرعي وسابه غرقان في دمه وهرب.. محتاجين الشهود علشان السواق بيقول إن مخدش باله أن حد تحت العربية وفي الفيديو باين أنهم بيتخانقوا معاه علشان يوقف العربية وموقفش”.