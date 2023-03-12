الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سيدة وإصابة نجلها سقطا من الدور الخامس بالبحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت سيدة أربعينية مصرعها، بينما أصيب نجلها بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر سقوطهما من الطابق الخامس بمساكن الزوبعة التابعة لمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى العام، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد تلقي بلاغ من النجدة بسقوط سيدة ونجلها من الطابق الخامس مساكن الزوبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بموقع البلاغ، وتبين وفاة السيدة وإصابة نجلها، وتم نقلهما إلى مستشفى حوش عيس المركزي.

بالفحص تبين وفاة "سمية إبراهيم موسي" 40 عامًا، مقيمة بمساكن الزوبعة بحوش عيسى، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، كما تبين إصابة مازن غريب عبدالحميد، 11 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وكسور بالجسم، وجارٍ تقديم له الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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