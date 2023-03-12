الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق مطروح ـ السلوم

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب سيارة نصف نقل في منطقة القطرانى بطريق مطروح السلوم وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي براني التخصصي.  

وحصل “الدستور” على صور الحادث الذي وقع بطريق مطروح السلوم وأسفر عن مصرع  7 أشخاص وإصابة 7 آخرين. 
وأوضح مصدر طبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور أنه تبلغ لغرفة العمليات بانقلاب سيارة هاى لوكس بصندوق ووقوع مصابين ووفيات وتم علي الفور الدفع بـ8 سيارات إسعاف.  

وأوضح أنه تم نقل 7 مصابين و7 وفيات إلى مستشفي براني التخصصي، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ علي الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

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IMG-20230312-WA0099
IMG-20230312-WA0098
IMG-20230312-WA0098
الدفع بسيارات الإسعاف الفحوصات الطبية اللازمة انقلاب سيارة نصف نقل مستشفي براني التخصصي مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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