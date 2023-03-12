مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق مطروح ـ السلوم

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث انقلاب سيارة نصف نقل في منطقة القطرانى بطريق مطروح السلوم وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي براني التخصصي.

وحصل “الدستور” على صور الحادث الذي وقع بطريق مطروح السلوم وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وأوضح مصدر طبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور أنه تبلغ لغرفة العمليات بانقلاب سيارة هاى لوكس بصندوق ووقوع مصابين ووفيات وتم علي الفور الدفع بـ8 سيارات إسعاف.

وأوضح أنه تم نقل 7 مصابين و7 وفيات إلى مستشفي براني التخصصي، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ علي الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

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