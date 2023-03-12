تجديد حبس المتهم بقتل شخص في الزاوية الحمراء 15 يوما

أصدر قاضي المعارضات، قرارا بتجديد حبس المتهم بقتل أحد الأشخاص عقب مشاجرة بينهما؛ تلقى المجني عليه على أثرها طعنة في الصدر من قبل المتهم أودت بحياته في الزاوية الحمراء، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: شخص توفي متأثرا بإصابته بجرح طعني بالصدر، وطرف ثان: شخص مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.