بالأرقام.. رحلة مصر في خفض نسب الإدمان خلال السنوات الأخيرة (إنفوجراف)

نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على مدار السنوات الماضية، في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفقا للمعايير الدولية.

وتنوعت الخدمات التي يقدمها صندوق مكافحة الادمان بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويجرى تقديم الخدمات العلاجية للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

وانخفضت نسبة تعاطي المواد المخدرة خلال العام 2021 إذ أصبحت 5.9% مقارنة بنسبة 10.2% خلال العام 2014، كما انخفضت نسبة الإدمان إلى 2.4% العام 2021 مقارنة بـ 3.4% عام 2014، وتم افتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في العديد من المحافظات، يصل عددها إلى 28 مركزا فى 17 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتعدى 12 مركزا في 7 محافظات عام 2014.

وفي الأشهر الأولى من عام 2023 قدم الصندوق الخدمات العلاجية خلال شهري يناير وفبراير 2023 لعدد 28 ألفا و663 مريضا "جديد ومتابعة "منهم 2567 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد"، وذلك ضمن مجهودات الخط الساخن للصندوق (16023) بصندوق مكافحة الإدمان.

سيتم فتح مراكز علاجية جديدة لتصل المراكز إلى 33 مركزا خلال 2023، وأصبحت هذه المراكز تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 155 ألف مريض إدمان سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة.

بلغت نسبة الذكور المستفيدة من هذه الخدمات 96.35% بينما بلغت نسبة الإناث 3.67%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة.

وحققت حملات الكشف نجاحات كبيرة وخضع ما يقرب من 600 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة والجهات ذات النفع العام وانخفضت نسبة التعاطى إلى 0.5% بعدما كانت 8%، كما تم الكشف أيضا على سائقى الحافلات المدرسية وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2017 إلى أقل من 1% حاليا.

وتردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جار إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.