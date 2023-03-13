مليارات الجنيهات لتطوير وتجديد قطاع الصرف الصحى بالغربية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في عدد من القرى النائية بمختلف المحافظات، في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وعلى مدار الـ8 سنوات الماضية شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيام العديد من المشروعات التي تم ضخ مليارات الجنيهات فيها بعدد من المحافظات، ومن ضمن المحافظات التي شهدت عددا من المشروعات محافظة الغربية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز مشروعات قطاع الصرف الصحي بالغربية.

توسعات محطة مياه قطور

شهدت محطة مياه قطور بمحافظة الغربية توسعات، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعمل توسعات محطة مياه قطور بمحافظة الغربية بطاقة 43 ألف م3/يوم بتكلفة 225 مليون جنيها.

توسعات محطة مياه كفر الزيات

شهدت محطة مياه كفر الزيات بمحافظة الغربية توسعات، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعمل توسعات محطة مياه كفر الزيات بمحافظة الغربية بطاقة 34 ألف م3/يوم بتكلفة 151 مليون جنيه.

توسعات محطة مياه سمنود

شهدت محطة مياه سمنود بمحافظة الغربية توسعات، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعمل محطة مياه سمنود بمحافظة الغربية بطاقة 43 ألف م3/يوم بتكلفة 220 مليون جنيها.

صرف صحي وصناعي المحلة الكبرى

وشهدت محطة صرف صحي وصناعي المحلة الكبري توسعات، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل صرف صحي وصناعي المحلة الكبري بطاقة 190 ألف م3/يوم، بتكلفة 450 مليون جنيها.

محطة معالجة صرف صحي قطور

شهدت محطة معالجة صرف صحي قطور توسعات، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل محطة معالجة صرف صحي قطور بطاقة 10/15 ألف م3/يوم بتكلفة 20 مليون جنيها.

محطة معالجة صرف صحي روح وسجين

شهدت محطة معالجة صرف صحي روح وسجين بمحافظة الغربية توسعات، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل محطة معالجة صرف صحي روح وسجين بمحافظة الغربية بطاقة 10/15 ألف م3/يوم بتكلفة 20 مليون جنيها.

محطة معالجة صرف صحي الشين

شهدت محطة معالجة صرف صحي الشين بمحافظة الغربية توسعات، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل محطة معالجة صرف صحي الشين بمحافظة الغربية بطاقة 10 آلاف م3/يوم بتكلفة 110 ملايين جنيها.

صرف صحي مدينة السنطة

شهدت محطة صرف صحي مدينة السنطة بمحافظة الغربية أعمال استكمال، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل محطة صرف صحي مدينة السنطة بمحافظة الغربية بتكلفة 40 مليون جنيها.

صرف صحي مدينة كفر الزيات

شهدت محطة صرف صحي مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية أعمال استكمال، والتي تم تنفيذها في ديسمبر عام 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل محطة صرف صحي مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بتكلفة 103 ملايين جنيها.

محطة “محيي الدين سعد” للصرف الصحي

محطة “محيي الدين سعد” للصرف الصحي بحي ثان المحلة الكبرى، المحطة والتي تم إنشائها بتكلفة 45 مليون جنيه وتتكون من محطة رفع، خط طرد بطول 2670 م/ ط بقطر 450 مليمتر، وشبكة انحدار بطول 13 كم لتخدم 160 ألف نسمة من أهالي المحلة بطاقة استيعابية 16000 متر مكعب يومياً.

محطة الصرف الصحي بقرية ديرب هاشم

محطة الصرف الصحي بقرية ديرب هاشم والتي تم إنشائها بتكلفة 40 مليون جنيه لتخدم 10000 نسمة، والتي تصب في محطة رفع المشتل من خلال خط طرد بطول 1200 متر.