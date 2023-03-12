الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن»: هناك توجيهات بضرورة تفعيل أمانة الفلاحين بالمحافظات

اجتماع أمانة الفلاحين
اجتماع أمانة الفلاحين

اجتمعت الأمانة المركزية للفلاحين بحزب حماة الوطن، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة والتي تعتمد على العمل الميداني وبحث المشكلات التي تواجههم وعقد لقاءات دورية معهم في كافة ربوع الوطن.

يأتي ذلك في إطار سياسة الحزب وتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب وبحضور العمدة بهاء عطا سليم، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة الأسبق والنائب محمد حلمي عضو مجلس النواب السابق ويحيى السيد عضو الغرف التجارية ومحمود عطا فوزي رئيس الإدارة المركزية البساتين بوزارة الزراعة والمهندس محمد عبد الحليم رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة سابقا والدكتور محمود قطب رئيس إحدى شركات الكيماويات والأدوية.

في البداية، رحب النائب اللواء طارق نصير بأعضاء الأمانة المركزية للفلاحين والتي تحمل في عضويتها قامات وخبرات مشهود لها بالكفاءة والمهنية بالعمل في هذا القطاع.

وقال إن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية في مصر ومن هنا كان اهتمام حزب حماة الوطن بإنشاء أمانة مركزية للفلاحين وأمانات فرعية بالمحافظات والمراكز للعمل جنبًا إلي جنب مع الفلاحين لتنمية القطاع الزراعي بمختلف المحافظات.

فيما أعرب الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم عن أن هناك توجيهات بضرورة تفعيل أمانة الفلاحين بالمحافظات للوقوف على المشكلات التي تواجه الفلاحين والمساهمة في حلها.

وأوضح العمدة بهاء عطا سليم أمين الأمانة المركزية للفلاحين أن برنامج وخطة الأمانة خلال الفترة القادمة سوف تعتمد على عدة محاور منها عقد لقاءات دورية مع الفلاحين وشركات التنمية الزراعية وجذب المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في القطاع الزراعي من أجل توفير حصيلة دولارية تشجيع التعاونيات الزراعية لتوفير الأسمدة والبذور بأسعار مناسبة.

العاملين بالخارج الغرف التجارية الفريق جلال الهريدي المصريين العاملين بالخارج امين عام حزب حماه الوطن امانة الفلاحين

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