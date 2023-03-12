الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| أبوعبلة يؤكد جاهزية خالد عبدالفتاح لمباراة القطن الكاميروني

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق جاهز للمشاركة في مباراة القطن الكاميرني، المقرر لها الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الفريق أن خالد عبد الفتاح أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بعد أن كان قد عانى خلال الفترة الأخيرة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

واستأنف الفربق مرانه صباح اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في إطار استعداداته لمباراة القطن الكاميروني، وحرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران للتحضير للمباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة صن داونز أمس تدريبات داخل صالة الجيم، فيما خاض بقية اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على فقرات بدنية وتدريبات الكرة، وأدى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًّا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

خالد أبو عبلة الاهلى القطن الكاميروني خالد عبد الفتاح دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

محافظ الإسكندرية يفتتح فرعًا جديدًا لمعرض «أهلًا رمضان» بمدخل سموحة

وزيرة الخزانة الأمريكية: الحكومة تجنب تأثير إفلاس «سيليكون فالي» على القطاع المصرفي

شيخ الطريقة الجازولية: نقف خلف الدولة والرئيس بكل قوة ولا نخاف إلا الله

الآلاف يتظاهرون في مدريد ضد قانون يمنح حق الإجهاض الطوعي

ضبط متهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة

«بتاعنا وشبهنا».. عارفة عبد الرسول تكشف أسباب نجاح مسلسل بالطو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟