برلمانى: مبادرة «كتف فى كتف» تؤكد الدور الفعّال للعمل الأهلى

أشاد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بجهود العمل الأهلي عبر التحالف الوطني، في خدمة ملايين من المواطنين الأكثر احتياجًا والبسطاء.

وأكد نصّار في تصريح له اليوم، أن مبادرة «كتف في كتف» برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تستهدف دعم المواطنين بشكل مباشر في المحافظات، لافتًا إلى أنها تعزز مبدأ التكافل بين أبناء الوطن ودعم الأكثر احتياجًا، خاصة قبيل شهر رمضان المبارك.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مبادرة «كتف في كتف»، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر عمل خيري لتوزيع 4 ملايين كرتونة غذائية تفيد ما يقرب من 20 مليون مواطن قبل شهر رمضان المبارك.

وقال عضو البرلمان إن المبادرة تحرك فاعل وجماهيري للوصول لملايين الأسر الأكثر احتياجًا وفي مختلف المحافظات، والمبادرة تجسيد حي لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشار النائب إلى أن إطلاق مبادرة "كتف في كتف" في هذا التوقيت، يؤكد دعم القيادة السياسية للأسر الأولى بالرعاية، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن.

وتابع النائب مجاهد نصار: مبادرة «كتف في كتف» تجسيد مهم لتعبئة وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعي، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع، والتفاعل مع احتياجاته الحالية لدعم البسطاء ومحدودي الدخل بمساندتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية، وسط موجة التضخم العالمية.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات مبادرة "كتف في كتف" استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث انطلقت فعاليات المبادرة في 16 محافظة بالتوازي، وهي: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – كفرالشيخ – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان).

وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف، وكان للأطفال نصيب من المبادرة وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب، وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم.