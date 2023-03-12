الملغي للصف الرابع الابتدائي 2023 وموعد امتحانات نهاية العام

قررت وزارة التربية والتعليم حذف جزء من المنهج للصف الرابع الابتدائي 2023 ، بعد أن قررت تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهر كامل وذلك لتتناسب المناهج الدراسية مع المدة الزمنية للدراسة في الفصل الدراسي الثاني .

وقالت الوزارة في بيان لها أن الأجزاء الملغية للصف الرابع الابتدائي ستكون للاطلاع فقط ولن يتم وضعها في اختبارات نهاية العام ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي الأجزاء الملغية من المناهج للصف الرابع الابتدائي 2023.

المناهج الملغية رابعة ابتدائي 2023

مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي: أنشطة نص الاستماع حوار مباشر من ص 66 إلى 67- نص معلوماتي بنيان سد عالي جديد من ص 77 إلى 83- أنشطة نص استماع بين الماضي والحاضر، من 96 إلى 97، ومن 122 إلى 123- نص معلوماتي التطعيم لمجتمع سليم من 132 إلى 138- التبادل التجاري من 160 إلى 166.

مادة الرياضيات رابعة ابتدائي - الوحدة العاشرة القيمة المكانية – المقارنة باستخدام النماذج- الوحدة الحادية عشر التمثيل البياني بالنقاط – تمثيل بياني للفص- الوحدة الثانية عشر رسم صور ذات خط تماثل - الهندسة في حياتنا - تحديد الزوايا القائمة - الوحدة الثالثة عشر قياس الزوايا الجزء الثاني.

مادة اللغة الإنجليزية رابعة ابتدائي: الوحدة 9 من ص 50 إلى 59 - المراجعة 3 من ص 62 إلى 65 ومن 68 إلى 69- الوحدة 10 من ص 78 إلى 85- الوحدة 11 من 102 إلى 104- الوحدة 12 من 118 إلى 119- المراجعة 4 من ص 130 إلى 133.

مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الوحدة الثانية الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا- الدرس الثالث: الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا- الوحدة الثالثة وسائل النقل والاتصال في بلدنا - الدرس الرابع: تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع.

موعد امتحانات نهاية العام

قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم موعد امتحانات نهاية العام لتكون في 6 مايو 2023 ، بدلًا من بداية يونيو كما حددت في الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 والتي أعلنتها في سبتمبر 2022.

​​​​​​وتبدأ الامتحانات في هذا التوقيت لكافة صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي على أن تتولى مديريات التربية والتعليم تحديد جدول امتحانات الطلاب بها.