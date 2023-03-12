الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الملغي للصف الرابع الابتدائي 2023 وموعد امتحانات نهاية العام

الرابع الابتدائي
الرابع الابتدائي

قررت وزارة التربية والتعليم حذف جزء من المنهج للصف الرابع الابتدائي 2023 ، بعد أن قررت تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهر كامل وذلك لتتناسب المناهج الدراسية مع المدة الزمنية للدراسة في الفصل الدراسي الثاني . 

وقالت الوزارة في بيان لها أن الأجزاء الملغية للصف الرابع الابتدائي ستكون للاطلاع فقط ولن يتم وضعها في اختبارات نهاية العام ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي الأجزاء الملغية من المناهج للصف الرابع الابتدائي 2023.

المناهج الملغية رابعة ابتدائي  2023

مادة  اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي: أنشطة نص الاستماع حوار مباشر من ص 66 إلى 67- نص معلوماتي بنيان سد عالي جديد من ص 77 إلى 83- أنشطة نص استماع بين الماضي والحاضر، من 96 إلى 97، ومن 122 إلى 123- نص معلوماتي التطعيم لمجتمع سليم من 132 إلى 138- التبادل التجاري من 160 إلى 166.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في الجامعات

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بجميع الشعب (نظام الثلاث سنوات و الخمس)

مادة  الرياضيات رابعة ابتدائي - الوحدة العاشرة القيمة المكانية – المقارنة باستخدام النماذج- الوحدة الحادية عشر التمثيل البياني بالنقاط – تمثيل بياني للفص- الوحدة الثانية عشر رسم صور ذات خط تماثل - الهندسة في حياتنا - تحديد الزوايا القائمة - الوحدة الثالثة عشر قياس الزوايا الجزء الثاني.

مادة  اللغة الإنجليزية رابعة ابتدائي: الوحدة 9 من ص 50 إلى 59 - المراجعة 3 من ص 62 إلى 65 ومن 68 إلى 69- الوحدة 10 من ص 78 إلى 85- الوحدة 11 من 102 إلى 104- الوحدة 12 من 118 إلى 119- المراجعة 4 من ص 130 إلى 133.

مادة الدراسات الاجتماعية  للصف الرابع الابتدائي الوحدة الثانية الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا- الدرس الثالث: الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا- الوحدة الثالثة وسائل النقل والاتصال في بلدنا - الدرس الرابع: تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع.

موعد امتحانات نهاية العام 

قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم موعد امتحانات نهاية العام لتكون في 6 مايو 2023 ، بدلًا من بداية يونيو كما حددت في الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 والتي أعلنتها في سبتمبر 2022. 

​​​​​​وتبدأ الامتحانات في هذا التوقيت لكافة صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي على أن تتولى مديريات التربية والتعليم تحديد جدول امتحانات الطلاب بها. 

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس

 

 

للصف الرابع الابتدائى وزارة التربية والتعليم رابعة ابتدائي الأجزاء الملغية اختبارات نهاية العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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