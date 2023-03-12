مؤشر منظمة «الفاو» لأسعار الأغذية يتراجع للشهر الحادي عشر على التوالي

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة اليوم أن المؤشر القياسي للأسعار الدولية للسلع الغذائية تراجع في فبراير 2023 للشهر الحادي عشر على التوالي، وإن كان ذلك بشكل هامشي.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 129.8 نقاط في فبراير أي بانخفاض هامشي بنسبة 0.6 في المائة عن مستواه المسجّل في يناير، ولكن أقلّ بنسبة 18.7% من الذروة التي بلغها في مارس 2022، وهذا التراجع في المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا، يعكس الانخفاضات في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان التي تعوّض بأشواط الزيادة الحادة في مؤشر أسعار السكر.

ولم يتغير مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب عن مستواه المسجّل في يناير فقد ارتفعت الأسعار الدولية للقمح بشكل هامشي خلال الشهر، في حين أن الشواغل إزاء ظروف الجفاف في الولايات المتحدة الأمريكية والطلب الكبير على الإمدادات من أستراليا قوبلت إلى حدّ كبير باحتدام المنافسة بين المصدّرين.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز بنسبة 1% بفعل تباطؤ الأنشطة التجارية في معظم البلدان الآسيوية المصدّرة الكبيرة، والتي تراجعت قيمة عملاتها أيضًا مقابل الدولار الأمريكي.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.2% عن مستواه المسجّل في يناير، حيث انخفضت الأسعار العالمية لزيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس وبذور اللفت.

كما انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.7 % خلال الشهر، حيث سجّلت الأسعار العالمية للزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم التراجع الأكثر حدّة.

وبقي مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم دون أي تغيير يذكر مقارنةً بشهر يناير ولكن الأسعار العالمية للدواجن واصلت انخفاضها في خضم الإمدادات الوفيرة المخصصة للتصدير، رغم حالات تفشي إنفلونزا الطيور في عدة بلدان منتجة رئيسية، في حين ارتفعت الأسعار الدولية للحوم الخنازير، وهو أمرٌ يُعزى بشكل رئيسي إلى المخاوف إزاء تراجع الكميات المتاحة للتصدير في أوروبا.

وعلى العكس، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 6.9% عن يناير؛ ليصل إلى أعلى مستوى له خلال ست سنوات، وهذا يُعزى إلى حدّ كبير إلى خفض توقعات الإنتاج في الهند في الموسم 2022/2023، وإلى انخفاض الأسعار الدولية للنفط الخام وأسعار الإيثانول في البرازيل.

التوقعات الأولية لإنتاج محاصيل القمح في عام 2023

في آخر موجز لمنظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي صدر يوم الجمعة، أصدرت المنظمة توقعاتها الأوّلية للإنتاج العالمي للقمح في عام 2023، وتنبأت بإنتاج عالمي بمقدار 780 مليون طن، وهو قد يكون ثاني أعلى رقم مسجّل على الإطلاق، وإن كان دون مستواه المسجّل العام الماضي. ومن المتوقع تسجيل إنتاج كبير في أمريكا الشمالية، إذ يزيد المزارعون من المساحات المزروعة استجابة لارتفاع أسعار الحبوب.

وفي بلدان نصف الكرة الأرضية الجنوبي، تبدو توقعات إنتاج محاصيل الحبوب الخشنة في عام 2023 مؤاتية بصورة عامة، ومن المرتقب أن يسجل إجمالي زراعة الذرة في البرازيل مستوى قياسيًا.

وراجعت المنظمة إلى الأعلى توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب في عام 2022 ليصل إلى 774 2 مليون طن، لكنه ما زال أقل بنسبة 1.3 % من مستواه عام 2021.

ويُتوقع أن يبلغ الاستخدام العالمي للحبوب 780 2 مليون طن في الموسم 2022/2023، بما يمثل تراجعًا

بنسبة 0.6% عن الموسم السابق، ويُعزى هذا الأمر إلى حدّ بعيد إلى انكماشات مرتقبة في استخدام جميع الحبوب الخشنة الهامة.

كما تتوقع المنظمة تراجع المخزونات العالمية من الحبوب في نهاية عام 2023 بنسبة 1.2 %عن مستوياتها في بداية الموسم، بحيث تنخفض إلى 844 مليون طن، إذ من المنتظر أن يعوّض الانخفاض في المخزونات من الحبوب الخشنة وبدرجة أقل، في المخزونات من الأرز، ارتفاعًا مرتقبًا في مخزونات القمح. وبالاستناد إلى التوقعات الجديدة، قد تبلغ نسبة المخزون من الحبوب إلى استخدامها 29.5 %، وهو يُعتبر “مستوى مريحًا إجمالًا”.

ومن المتوقع أن تشهد التجارة العالمية بالحبوب انكماشًا بنسبة 1.8 %، لتصل إلى 473 مليون طن.