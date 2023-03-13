مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى.. منارة ثقافية جديدة

سنوات مظلمة مرت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليعيد الضوء مرة أخرى، فأكثر القطاعات التي تأثرت في مصر خلال سنوات الظلام، كان قطاع السياحة والآثار، والذي وضعته الدولة المصرية ضمن أولويتها لتشهد خلال فترات قليلة طفرة ضخمة على كافة المستويات وتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع السياحة والآثار.

وضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع السياحة والآثار، مشروع مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، والذي تم تنفيذه في يناير عام 2022، وذلك على مساحة 1237م2، بإجمالي تكلفة تقدر بـ45.5 مليون جنيه.

وتم افتتاح مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد تطويره وتحديثه ليكون منارة ثقافية جديدة لخدمة أهالي مركز ومدينة المحلة.

ويتكون مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، من خشبة المسرح وصالة بسعة 420 مشاهد، غرفة الإسقاط، غرف كهرباء وتم تجهيزه بأحدث وسائل الصوت والإضاءة إلى جانب اشتراطات الحماية المدنية، وذلك بتكلفة إجمالية 45.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 قاعات تم ضمها للمسرح.

يعتبر مسرح 23 يوليو صرحا فنيا وثقافيا كبيرا، تم إنشاؤه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1955، وهو يقع في أهم ميادين المحلة الكبرى، وكان منبرًا للتنوير والثقافة ونشر الوعى والفنون لأهالى المحلة وتوابعها، ومحافظة الغربية.

وجرت أعمال التجديد في مسرح 23 يوليو تجديد الرخام وخشبة المسرح ولصق السيراميك، إلى جانب تركيب ستائر المسرح وفرش غرفة vip وتركيب المكيفات، وإنشاء مسجد وبوفيه ومكتب خاص، وتم تجهيز المسرح على أعلى مستوى وفرشه بالموكيت وتركيب شاشة عملاقة على واجهة المسرح وتطويره من الداخل والخارج بصورة تليق بمسرح عملاق من خمسينيات القرن الماضى.