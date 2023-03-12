الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعلام شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

يوفر موقع الاسكان الاجتماعي العديد من الخدمات للمستفيدين من شقق الاسكان الاجتماعي في إعلاناتها السابقة والحالية وأهمها استعلام شقق الإسكان الاجتماعي وحساب الدعم وتقديم شقق الإسكان الاجتماعي وشروط تقديم شقق الاسكان الاجتماعي.

وكي تستفيد من خدمات موقع الإسكان الاجتماعي يجب انشاء حساب و تسجيل دخول موقع الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي للمستفيد من تقديم شقق الاسكان الاجتماعي.

تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا 

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

 

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 16 

يتيح موقع وزارة الاسكان الاجتماعي الاستلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال الدخول على موقع الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــــــا

ثم اختيار استعلام عن حالة الطلب.

كتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقم، وتسجيل كلمة المرور.

الضغط على «تسجيل الدخول».

ثم تظهر نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان السكني محل التقديم.

تعرف على شروط وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

موعد ظهور نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16

خدمة عملاء الاسكان الاجتماعي

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء الإسكان الاجتماعي من خلال خدمة العملاء –CALL CENTER- على الأرقام (1188 - 5777 - 5999) أو على (090071117) من أي رقم أرضي من الساعة 9 ص حتي الساعة 6 م عدا يومي الجمعة والسبت.

ويقدم موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخدمات التالية 

  • طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.
  • طلب تعديل من دور إلى دور.
  • خاص بالحالات المرضية فقط.
  • طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية.
  • طلب تصحيح البيانات.
  • طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.
  • طلب إعادة الاستعلام الميداني.
  • تقديم إفادة مخالصة سداد القرض.
  • طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.
  • طلب تنازل عن إعلان سابق.
  • طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني.
  • طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض.
  • طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية.
  • طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص.
  • تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات.
  • طلب تغيير جهة التمويل.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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