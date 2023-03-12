بدء إجراءات طرح شركتى «وطنية» و«صافى» من خلال مستشار الطرح الأربعاء المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذى سبق الإعلان عنه.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذى سبق الإعلان عنه، والذى يأتى ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويُسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى، وتوسيع قاعدة الملكية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتى ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجى، أو من خلال طرح جزء من الشركة فى البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجى، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التى من شأنها زيادة مساهمته فى الاقتصاد المصرى، وزيادة رأس المال الأجنبى.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتى "وطنية" و"صافى" من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء المقبل، والذى سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى بعد اتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التى أشرف عليها صندوق مصر السيادى.

كما لفت المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم التوافق أيضًا، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.