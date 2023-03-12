حبس متهم بحيازة 22 ألف قطعة ألعاب نارية بالدقهلية

قررت النيابة العامة بالدقهلية، حبس المتهم في قضية حيازة ألعاب نارية للإتجار بها بالدقهلية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة المطرية بالدقهلية له معلومات جنائية، وتخصص نشاطه في الإتجار بالألعاب النارية من أجل تحقيق الربح المادي.

وكشفت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته لعدد 22785 قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار، و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، و3 هواتف محمولة.