شخص يطعن زوج شقيقته فى الإسكندرية

شهدت منطقة القباري بغرب الإسكندرية، حادث طعن شخص زوج شقيقته في الطريق العام، على إثر خلافات عائلية بينهما، وتم القبض على المتهم الذي تحفظ الأهالي عليه في محل الواقعة قبل تمكنه من الهروب.

كانت البداية بتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من قسم شرطة مينا البصل بحادث طعن شخص زوج شقيقته في الطريق العام أمام مستوصف المواساة الطبي، على إثر خلافات عائلية بينهما، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية لمكان وقوع الحادث رفقة سيارة الإسعاف، وتم نقل المتوفى للمشرحة والتحفظ على المتهم، وتبين من التحريات الأولية أن المتهم سدد إلى المجني عليه طعنة نافذة أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.