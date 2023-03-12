السيطرة على حريق سيارة أعلى كوبرى بأسيوط

شهد مركز الفتح بمحافظة أسيوط، اندلاع حريق فى سيارة أعلى كوبري بقرية الواسطي، ما تسبب في توقف حركة مرور السيارات وهرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في سيارة أعلى الكوبري بقرية الواسطي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط وحدة المباحث لمكان الحادث، وتبين اندلاع الحريق في سيارة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، قبل امتداده للسيارات الأخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.