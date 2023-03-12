الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهمين بالتعدي على فتاة في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطلين، لاتهامهما بالتعدى على فتاة لم تبلغ الـ18 عاما من عمرها بالقوة والعنف بغير رضاها، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد عثمان، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبد الصادق عويس.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 1844 لسنة 20220 جنايات كفر شكر - المقيدة برقم 130 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عادل ح ع"، عاطل، و"سليمان س أ"، 30 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة مركز شرطة كفر شكر، واقعا الطفلة المجنى عليها "ج ك ا"، 16 سنة، ربة منزل، والتى لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، بغير رضاها بأن وجدا فى تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواتهما.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول ما أن أبصرها وحيدة داخل مسكنها بعيدًا عن أعين رقباتها مستغلًا عجز والدها حتى انقض عليها، وتعدى عليها بغير رضاها، وما أن توجهت للمتهم الثانى طالبة عونه ومساعدته حتى خذلها وقام بمباغتتها بمسكنها مستغلًا عجز والدها وعدم قدرته على الحركة، وتعدى عليها هو الأخر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالشرقية

غدًا.. مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية بالجامعة العربية

عبد الرحيم كمال يوضح خلطة نجاح بالطو: «آية من آيات الدراما»

WATCH IT تطرح البوستر الرسمى لبرنامج «شيف بالبيت 2»

حبس متهم بحيازة 22 ألف قطعة ألعاب نارية بالدقهلية

أول مأذونة مصرية: «مصر السيسي» شهدت تقدمًا ملحوظًا في دعم وتمكين المرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟