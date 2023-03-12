إصابة 13 فى حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بالسويس

أصيب 13 شخصا، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة أجرة “ميكروباص” بقرية الشلوفة في السويس.

ومن جانبها دفعت الإدارة العامة لمرور السويس بأوناش المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وسحب التكدسات.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بقرية الشلوفة بحى الجناين بطريق السويس- الإسماعيلية.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف بالسويس، 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، إن جميع الحالات مستقرة، ويتم التعامل معهم الآن من قبل الأطباء المتخصصين بقسم الجراحة.