نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام المحافظة، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، برئاسة اللواء محمد الوزير، رئيس قسم المحافظات، ومصطفى منير، المدير التنفيذي لقطاع موارد البيانات والمهندس محمد لطفي، استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي، وحسين شعيب، مسؤول الدعم الفني للمحافظة وعوني أشرف، مسؤول الرصد الميداني وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة البحيرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وعقد الوفد لقاءات مع مروة منصور، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس عمر جمعة، مدير وحدة التحول الرقمي، والدكتورة كريمة السلاموني، مدير وحدة الرصد الميداني بالمحافظة للوقوف على مدى الجاهزية الفنية لهم، ومناقشة موقف محاور مسابقة المحافظات، وخلال الزيارة تم استعراض حالة دعم القرار التي تقدمت بها المحافظة بعنوان "معالجة قش الأرز" .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت تطورًا ملحوظًا في أداء الإدارة المحلية، نتيجة للاهتمام بالمشروعات والبرامج القومية الكبرى التي تتبناها الدولة والاهتمام بالكوادر البشرية وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار وتمكين الإدارات المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة وفعالية العمل، وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق نقلة نوعية في أداء عملها وخدماتها بسهولة ويسر والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بدور مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، بالدعم الفني الذي يقدمه مركز معلومات مجلس الوزراء في مجال البيانات وتكنولوجيا المعلومات ومساهمتها في تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة، وهو ما يسهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وتتناول المسابقة محاور ست تشمل: "مسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - أفضل فرق الرصد الميداني بالمحافظات - تقييم التجارب التنموية الناجحة بالمحافظات - أفضل محافظة في توثيق المشروعات القومية بالصور - تقييم دراسات دعم القرار - توطين النظم ونقل التكنولوجيا".