جامعة الفيوم تنظم الملتقى الاستثماري الأول للطلاب

شهد عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الملتقى الاستثماري الأول الذي نظمته وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور شيرين طايع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأحمد سلامة، مسئول التواصل الطلابي بالكلية، وسام السعيد، رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بمحافظة الفيوم، والمهندس أشرف درويش، رئيس جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء وحدة الاستثمار، والطلاب، وذلك اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وصرّح عاصم العيسوي، أن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المجتمعية، وتسعى لعقد بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ومحافظة الفيوم والوقوف على المشكلات الراهنة، والعمل على حلها بطرق علمية سليمة.

ووجه الطلاب بضرورة التوجه نحو الأفكار الإبداعية والاستثمار في أنفسهم وتنمية قدراتهم، واستغلال الفرص المتاحة والبحث الدائم عن بناء مشروعاتهم الخاصة، وعدم انتظار قطار الوظيفة.

وأوضح أن أوجه التعاون بين المحافظة والجامعة ممتدة ومستمرة، حيث تعد محافظة الفيوم مرجعًا علميًّا تستند إليه المحافظة في تنفيذ مشروعاتها المختلفة.

من جهتها، أكدت شيرين طايع، ضرورة ربط الطلاب بسوق العمل، من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتجهيزهم لشغل الوظائف المختلفة، مشيدة بالمجهودات الكبيرة التي تقدمها الجامعة في خدمة المجتمع.

بدورها، أوضحت وسام السعيد أن الهدف من إنشاء وحدة الاستثمار العمل على جذب الاستثمارات في المجالات الزراعية والبيئية والصناعية وتوفير التمويل وفرص العمل للشباب ودعم الأفكار الإبداعية والمشروعات الريادية.

وخلال الملتقى، تم عرض العديد من النماذج والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسة حياة كريمة وتم الاستماع لتساؤلات الطلاب والرد عليها.