الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على فولهام بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

أرسنال وفولهام
أرسنال وفولهام

أنهى فريق أرسنال، الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه فولهام، بثلاثية دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "كرافين كوتاج"، في إطار الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف أرسنال، البرازيليين جابريل ماجاليس، وجابرييل مارتينيللي، والنرويجي مارتن أوديجارد، في الدقائق 21، و26 و45+2.

وشهد الشوط الأول، أفضلية لأرسنال، الذي سيطر على أغلب مجريات اللعب.

بدأت المباراة، بداية هادئة دون خطورة حقيقة على كلا المرميين.

وفي الدقيقة الثامنة عشرة، ألغى الحكم هدفًا لصالح آرسنال عن طريق روبنسون بالخطأ في مرماه بعد تسلل على مارتنيلي، وذلك بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وفي الدقيقة الحادية والعشرين، تمكن أرسنال من افتتاح التسجيل عبر طريق المدافع البرازيلي جابريل ماجاليس، بعد أرسل لياندرو تروسارد، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، من ركلة ركنية من الطرف الأيسر، على رأس جابريل ماجاليس الذي ارتقى بشكل رائع وسدد الكرة في الشباك.

الدقيقة الخامسة والعشرين.. سدد ساليبا، تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء لصالح آرسنال لكنها مرت أعلى العارضة.

وبعدها وفي الدقيقة السادسة والعشرين، تمكن أرسنال، من إحراز الهدف الثاني، عن طريق البرازيلي جابريل مارتينيللي، من كرة رأسية جاءت من كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق تروسارد.

الدقيقة السادسة والثلاثين.. تبادل رائع للكرة بين أوديجارد وتروسارد لتصل الكرة إلى تشاكا الذي تسلمها داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام، لكنها وصلت إلى حارس المرمى.

الدقيقة الثامنة والثلاثين.. تمريرة من ساكا يمين منطقة الجزاء إلى لياندرو تروسارد الذي سدد كرة من داخل المنطقة بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن مارتن أوديجارد، من إضافة الهدف الثالث في شباك فولهام، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة مقوسة من جانب تروسارد، لينتهي بعدها الشوط الأول، بتقدم "جانرز" بثلاثية نظيفة.

ارسنال فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز جابريل ماجاليس جابرييل مارتينيللي مارتن أوديجارد

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