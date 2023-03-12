الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى عين شمس

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس دون خسائر بشرية.

كانت البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة عين شمس بورود إشارة بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان وقوع الحادث، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين في حالة وجود إصابات باختناق.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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