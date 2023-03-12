الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جهاز الفشن يسترد 335 فدان أراضي للدولة

الفشن
الفشن

قام المهندس  طارق جمال الدين محمد رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة والمشرف على مدينة الفشن الجديدة، بشن حملة مكثفة مكبرة بمدينة الفشن الجديدة اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية الأمن بمحافظة بنى سويف وإدارة الأمن بالجهاز ولجنة  لإزالة المخالفات  للقضاء على وضع الأيدي على أراضي الدولة. 

وأكد المهندس طارق جمال، أنه تم شن حملة فى إطار توجيهات عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على إعادة أملاك الدولة بالمدينة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنميتها، مؤكدًا بضرورة التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للقانون للنيابة العسكرية.  

وأوضح المهندس طارق جمال الدين المشرف على جهاز مدينة الفشن الجديدة، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات الصادر لها 5  قرارات وزارية بمساحة 335 فدان داخل كردون المدينة من أملاك الدولة. 

وأضاف رئيس جهاز مدينة الفيوم والمشرف على جهاز مدينة الفشن الجديدة، أن الحملة شملت أيضًا أعمال الإزالة على الزراعات والحشائش والأشجار وأحواض مياه ومبانٍ، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال لحملات الإزالة السابقة واسترداد الأراضي  لتبلغ إجمالي التعديات التي تم إزالتها  بالمدينة حتى تاريخه 4685 فدان.
 

وشدد المهندس  طارق جمال الدين محمد رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة والمشرف على مدينة الفشن الجديده أنه لا يوجد أي تهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم.

جهاز الفشن يسترد 335 فدان أراضي الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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