رفع 300 طن قمامة ومخلفات من المقلب الوسيط ونقلها للظهير الصحراوي بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لليوم الثالث على التوالي، حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب الوسيط لمدينة المنيا ونقلها المقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتمكنت من رفع كمية كبيرة من المخلفات والقمامة .

من جانبه قال اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، أن الحملة أسفرت عن رفع 300 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة المقلب الوسيط وتم نقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي

وأوضح رئيس المركز والمدينة إن هذه الحملة تأتي في إطار متابعة العمل اليومي والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المركز ، والتي تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة، والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدة المحلية للمدينة والقرى حرصاً على توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لمدينه المنياز

- توفير بيئة آمنة خالية من التلوث

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والأعمال تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام اعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والحفاظ على المظهر اللائق للمركز لتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث، مع تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى الخاصة بفيروس كورونا المستجد .