الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «الناس لبعضهم».. محافظ أسوان يكرم 72 متسابقًا وحافظًا لكتاب الله

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال تسليم الجوائز

سلّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جوائز وشهادات تقدير لـ72 متسابقا وحافظا لكتاب الله ومشرفا ومحفظا، منهم 44 حافظا للقرآن الكريم بالكامل، و14 حافظا لنصف القرآن الكريم، بالإضافة إلى 3 من الأصوات الحسنة والحافظين لربع القرآن الكريم، فضلاً عن 10 من المشرفين، وذلك تحت مظلة مبادرة "الناس لبعضهم".

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جاء ذلك ضمن مسابقة حفظة القرآن الكريم والأصوات الحسنة لعام 2023، والتي تم تنظيمها تحت إشراف الأزهر الشريف، وبالتعاون مع الإذاعة المصرية ومؤسسة الإمام العزاوى الخيرية، وبحضور كل من الشيخ حنفى دياب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أحمد هاشم مدير منطقة أسوان الأزهرية، بجانب القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية الأهلية، وأيضاً بمشاركة عدد كبير من أسر المكرمين. 

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وفى كلمته، قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التهنئة لأبنائه المتفوقين في حفظ كتاب الله؛ نظراً لما حققوه من جهد وتفوق ملموس فى حفظ كتاب الله والمشاركة الجادة في مختلف المسابقات الدينية، مؤكداً أن ما قامت به مبادرة "الناس لبعضهم" على مدار الـ3 سنوات الماضية من جهود وأعمال مجتمعية وإنسانية يفوق بكثير ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية، منها ما يتم في الخفاء والآخر يتم في العلن. 

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وطالب "عطية" بمضاعفة أعداد المكرمين في العام المقبل لحفظة القرآن الكريم، لأن حفظ كتاب الله والعمل بتعاليمه يؤسس في نفوسهم وعقولهم صحيح الدين وسماحته، ويفتح الباب أمام تنشئة أجيال قادرة على التمسك بالقيم الدينية السليمة. 

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك يؤكد أن مصر هى مهد السماحة والاعتدال بين الأديان، وسيظل الأزهر الشريف دائماً هو قلعة الإسلام ومنارة الحضارة والعلم والثقافة والمرجع الحقيقى للدين الوسطى بعيداً عن الأهواء والموجات المتطرفة.

أسوان جواذز محافظ أسوان حافظين القرأن الكريم مبادرة الناس لبعضهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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